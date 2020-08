Mino Raiola gela i tifosi del Milan. Dal suo profilo ufficiale su Twitter, l’agente di Zlatan Ibrahimovic ha fornito la sua versione dei fatti sulla trattativa coi rossoneri per il rinnovo dell’attaccante svedese, definendo “Fake news” la notizia del prolungamento. Queste le sue parole: “Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan”.









Il rinnovo di Ibrahimovic col Milan per la nuova stagione non è ancora stato firmato, e infatti non lo abbiamo scritto, ma da una fonte vicinissima alla proprietà abbiamo raccolto la notizia del raggiungimento dell’accordo (non delle firme sui contratti). Evidentemente, anche per il Milan al momento si è trattato solo di un’illusione. Non è ancora fatta per il rinnovo di Ibra col Milan e Raiola lo ha ribadito senza mezzi termini. Forse quella del procuratore è una strategia per forzare la mano al club rossonero cercando di ottenere un contratto migliore.