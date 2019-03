Una situazione spinosa come non mai che, proprio quando appariva avviata verso la sua risoluzione, è tornata in altissimo mare. Mauro Icardi non farà parte dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per l'importante sfida dal forte sapore europeo contro la Lazio, che all'andata l'ex capitano contribuì a risolvere con una doppietta. Una decisione, quella del tecnico nerazzurro, che ha alimentato un forte dibattito interno, considerando che la mediazione dell'ad Marotta e dell'avvocato Nicoletti, legale dell'argentino, aveva portato non senza fatica al suo reintegro in rosa dopo diverse settimane trascorse ai margini.



CARTA BIANCA A SPALLETTI - L'Inter non si è mai permessa di interferire nelle valutazioni tecniche del suo allenatore e anche questa volta ha lasciato carta bianca totale a Spalletti su come gestire il ritorno tra gli abili e arruolabili di Icardi, così come non filtrano posizioni ufficiali o ufficiose sulla riunione tecnica di venerdì, nel corso della quale Spalletti ha sollecitato un messaggio di scuse al resto del gruppo ottenendo il rifiuto del suo centravanti. Dopo 40 giorni di assenza dall'ultima partita (a febbraio contro il Parma) e soltanto una settimana di allenamenti collettivi, la decisione di non includere il numero 9 nella lista dei convocati non ha dunque rappresentato una sorpresa, ma per il prossimo impegno di mercoledì contro il Genoa la dirigenza e la proprietà confidano di rivedere Icardi insieme ai suoi compagni. ENTOURAGE INFASTIDITO - E come ha vissuto il suo entourage l'evolversi della situazione? Secondo alcune indiscrezioni raccolte da diversi organi di stampa, da Il Corriere della Sera a Il Corriere dello Sport, chi assiste il bomber argentino ha manifestato un certo stupore, probabilmente dettato più dal comportamento dell'allenatore, col quale i rapporti rimangono estremamente freddi. La dimostrazione di come la pace ricreatasi nei giorni scorsi fosse soltanto apparentemente e come sotto la cenere covi una tensione latente che non giova a nessuno, in particolare a una squadra, l'Inter, attesa stasera da una partita molto complicata e resa ancora più proibitiva dal pesante ko in nazionale di Lautaro Martinez e dalle ultime scorie del caso Icardi.