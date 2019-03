Gianni De Biasi è intervenuto oggi alla trasmissione 'Live Show' su RMC SPORT. L'ex CT dell'Albania ha toccato vari argomenti d'attualità, in particolare i momenti di Juventus e Roma coinvolte stasera in Champions League. Ma alla fine del suo intervento, si è espresso in riferimento a Mauro Icardi:



"Stendiamo un velo pietoso. Situazione gestita molto male da parte di chi consigliava il giocatore, che ha perso più di una volta l'occasione di stare zitta. Uno può anche sbagliare, ma l'importante è non arrivare al precipizio. Lì diventa una situazione insanabile. Il capitano, seppur degradato, doveva andare nello spogliatoio a chiedere scusa. Doveva dire che aveva commesso degli errori e riprovarci".