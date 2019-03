Anche Arrigo Sacchi ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi del caso Icardi dalle pagine de Il Corriere della Sera: "In una società esiste un organigramma, vi sono un presidente, dei dirigenti, un allenatore, dei giocatori. Ogni componente ha responsabilità e compiti anche nei momenti difficili. Questa premessa per dire che a mio avviso la scelta non è solo dell’allenatore. La decisione di Spalletti sulla carta mi pare scontata e non lo affermo per un fattore politico o disciplinare ma squisitamente tecnico. Se resti in infermeria per 35 giorni non puoi essere in forma come gli altri. Se Spalletti lo avesse fatto entrare e poi si fosse fatto male?".