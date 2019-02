Sale la tensione intorno al caso di Mauro Icardi. Nei giorni scorsi l'argentino si è presentato alla Pinetina, senza però allenarsi, e ha postato frasi enigmatiche su Instagram. Anche Wanda Nara, moglie e agente del numero 9 nerazzurro, ha pubblicato foto e contenuti sui social, che hanno scatenato le reazioni e gli insulti dei tifosi interisti. Proprio la modella e showgirl argentina è stata vittima di un brutto episodio questa mattina: mentre si trovava alla guida della sua auto, su cui viaggiava con i figli verso le autostrade non lontano da San Siro, il veicolo è stato colpito da un sasso. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per la donna e i figli, ma - come scrive La Gazzetta dello Sport - è probabile che Wanda decida di sporgere denuncia.



GIORNO DOPO GIORNO - Mercoledì l'Inter ha comunicato di aver deciso di togliere la fascia di capitano a Icardi, che da quel momento si è chiamato fuori dagli impegni della squadra di Luciano Spalletti: prima ha rifiutato la convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna, poi non si è allenato, lamentando fastidi al ginocchio destro. Il tutto mentre c'è in ballo con la società anche il discorso relativo al rinnovo del contratto in scadenza 2021, portato avanti proprio da Wanda in questi mesi.