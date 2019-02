La posizione di Spalletti nel caso Icardi è stata determinante. Lo svela Gianluca Di Marzio a Sky: "Spalletti ha capito che qualcosa non andava nello spogliatoio. Per questo ha parlato per chiedere di arrivare al rinnovo, forse voleva capire anche se Wanda si fermasse… lei invece ha risposto e tirato ancora bordate pesantissime, quindi Spalletti e la società hanno ritenuto fosse troppo", conclude Di Marzio.