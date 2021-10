Eugenia Suarez, la modella argentina con cui Mauro Icardi avrebbe tradito Wanda Nara, si sfoga. Ecco le sue parole, pubblicate in dovere storie su Instagram: "Non ho iniziato, incoraggiato o causato io questa situazione, ho sempre creduto che fossero separati. Il costo di sostenere l'immagine di una famiglia felice lo sto pagando solo io, non l'uomo che è stato irrazionale o ha fatto un errore. Sembra che sia più credibile per questa società, sapendo come si comportano sempre, che io sono la cattiva, che inganna e non la vittima. Lo faccio per me e per le altre donne che sono sempre state usate e giudicate. Sono una donna che non ha più paura di affermare il suo diritto a vivere libera dai pregiudizi".