Che stando a quanto riportato in Olanda, a sua volta già da tempo avrebbe un rapporto piuttosto teso con il giocatore a causa di qualche incomprensione di troppo. Ora Ihattaren si trova in patria, dove è tornato già da qualche settimana per motivi famigliari, con la Sampdoria che ne ha sostanzialmente perso le tracce ( leggi qui ). Una situazione delicata, che poco ha a che fare con il calcio in senso stretto, che va trattata con sensibilità e rispetto. Ma che va affrontata anche da un punto di vista più pragmatico, come ovvio che sia in ambito professionistico.– In fuga dal Psv, è stato proprio Ihattaren uno dei protagonisti dell'ultimo giorno di mercato. In rotta totale con il suo ex club, ha sostanzialmente ottenuto la possibilità di essere ceduto a zero o quasi:dove si presentava con un curriculum da predestinato: 10 gol in 74 presenze col Psv, un futuro assicurato anche in Nazionale. Sulla carta doveva essere quantomeno il vice-Damsgaard, il talento era quello del predestinato pronto a stupire. Però a conti fatti D'Aversa non l'ha mai avuto a disposizione e ora la Sampdoria ha preso atto di dover rinunciare a lui.. Possibile che si arrivi a un nuovo prestito, tra i giocatori attenzionati dalla Samp ci potrebbe essere pure quel Matias Soulé appena convocato da Lionel Scaloni addirittura nella Nazionale A dell'Argentina. Passaggio già successivo, come