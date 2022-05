Gli infortuni sono un problema comune a tutte le squadre, non c'è un problema legato alla preparazione atletica o alla gestione degli allenamenti. Semmai la vera sfortuna è legata all'alto numero di infortuni gravi o gravissimi di natura traumatica. È questo che ha inciso nell'andamento della stagione bianconeracon particolare fiducia confermata e ribadita al preparatore atletico Simone, con Max praticamente da sempre. E già difeso nella sua prima era in bianconero, quando in tanti puntavano il dito contro il preparatore atletico poi si procedeva in realtà ad altri tipi di cambiamenti, tutto o quasi all'interno dell'area sanitaria.Ma la causa dei problemi da risolvere con dei cambiamenti vanno fuori dalla ristretta cerchia dello staff tecnico, di questo Allegri è sicuro e la società lo seguirà anche questa volta.al suo posto per occupare il ruolo di responsabile prima squadra, mentre non sembra ancora in discussione la figura di Luca Stefanini quale responsabile sanitario. Una mossa a cui dovrebbero seguirne altre a cascata, in attesa dei verdetti e delle valutazioni di fine stagione. In ogni caso qualcosa dovrà cambiare, ma Allegri è convinto che non sia il suo staff tecnico a dover cambiare.