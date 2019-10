Antonio Insigne, fratello di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Ho visto una gara strana. Il Napoli in alcuni frangenti sembrava potesse sbloccarla quando voleva e forse siamo stati leggeri in alcune occasioni rischiando poi alla fine anche di perdere. Non è un risultato positivo. Su Instagram è stato uno sfogo del momento da parte mia. Penso che nessuno si sarebbe aspettato questa esclusione. La verità non la so nemmeno io, mio fratello non ha dato spiegazioni e ci ha detto che è una scelta tecnica. Il mio sfogo è dato dal fatto che non credo sia una situazione di poca brillantezza. I dati ci dicono che fa un gol o un assist ogni 63 minuti. Il mio non è un voler puntare il dito contro nessuno: si è trattato solamente di un mio sfogo. Lorenzo ha sempre detto che è a disposizione della squadra e cerca di dare il massimo in ogni ruolo in cui viene impiegato. Ogni anno si parte sempre con i migliori presupposti, mio fratello sogna sempre di vincere lo scudetto con questa maglia. Lui non ha nessuna intenzione o voglia di andarsene perchè è tifoso del Napoli, nella sua testa non c'è mai stata questa cosa"