Nel corso dell'evento di presentazione al CONI del nuovo codice sulla Giustizia Sportiva, il Ministro per lo sport, Andrea Abodi, ha speso alcune parole anche sull'attuale caso Juventus.



PULIZIA - "Probabilmente non rimarrà il solo. Qui la gente ci chiede di fare pulizia".



EQUA COMPETIZIONE - "Abbiamo bisogno di sapere presto cosa sia successo, a partire dal rispetto del principio cardine dell’equa competizione. Mi pare del tutto evidente che negli ultimi anni questo non sia stato rispettato"