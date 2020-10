Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, parla del caso Juventus-Napoli e di Aurelio De Laurentiis.



"È un brutto precedente, si pensava che ci fosse un protocollo molto chiaro a cui tutte le società devono attenersi e invece sono intervenute le Asl locali che hanno bypassato il protocollo e creato un grosso caos - spiega a Radio Capital -. Qualsiasi società che interpella la Asl locale chiedendo cosa fare, magari si sentirà rispondere di non fare la trasferta. E quindi metterà a rischio il campionato".



Ma contattare l'Asl non è obbligatorio? Voi non l'avete contattata?

"No, noi non l'abbiamo fatto perché ne avevamo solo due, il protocollo prevedeva che se avessimo dieci contagiati potevamo chiedere la sospensione della partita. Ne avevamo due e siamo andati a Napoli", riporta TMW.



Quindi lei sta dicendo che De Laurentiis ha contattato l'Asl e non viceversa?

"Sembrerebbe così, vedendo le notizie, che sia stato il Napoli a contattare l'Asl".



Sta dicendo che non voleva giocarla?

"Non me lo deve far dire questo. È qualcosa che si intuisce. Noi siamo presidenti e siamo solidali, però è evidente che noi non abbiamo interpellato l'Asl".