Dopo le polemiche e le parole dei giorni scorsi, oggi è attesa la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Kean. I buu di martedì sera, quando alla Sardegna Arena la Juventus ha battuto il Cagliari e l'attaccante è stato vittima di cori razzisti, ha suscitato molto clamore non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Eppure non c'è da aspettarsi una punizione dura.



SOLO UNA MULTA - Come riporta Repubblica, infatti, dovrebbe arrivare soltanto una multa per il Cagliari. L'articolo 11 del codice di giustizia sportiva ​rende le società responsabili per cori che "per dimensione e percezione reale del fenomeno, siano espressione di discriminazione". Non sembra essere questo il caso, visto che solo uno dei tre delegati della Procura federale presenti allo stadio ha preso nota dei cori, imputandoli a "trenta o quaranta persone".



VERSO LA RIFORMA - Tutta la situazione è seguita con molta attenzione dalla Figc e, in particolare, dal presidente Gabriele Gravina, che tra i compiti affidati alla commissione incaricata di riformare le norme di giustizia federali ha chiesto anche una revisione dell'articolo 11, per evitare il ripetersi di casi simili.