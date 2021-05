Ieri è arrivata la sentenza di terzo grado su Lazio-Torino con conseguente conferma del recupero fissato a martedì 18 marzo ore 20:30. Ecco come la relatrice della Procura Generale dello Sport, Alessandra Flammini Minuto si è espressa sulla questione lungo le colonne de Il Messaggero: "Il provvedimento del 1 marzo dice che era impossibile per il Torino partire come gruppo squadra. Il club granata infatti scrive che non si può ricostruire la bolla, chiede chiarimenti e la Asl risponde a Torino e Lega, dicendo che per prassi prevede che il giorno dell'emissione del provvedimento è considerato giorno zero. La condotta del Torino si giustifica alla luce di questo".