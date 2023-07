o si è definitivamente lasciatoalle spalle, archiviando la vicenda che bloccava il rinnovo con il, messo nero su bianco lo scorso 2 giugno e che legherà l'attaccante portoghese ai rossoneri fino al 2028.. Nel giorno del 117° anniversario dalla nascita del club,come compensazione per l'ingaggio dell'attaccante nel 2018, dopo lo svincolo dallo Sporting giudicato irregolare., la cifra prevista dall'allora clausola rescissoria di Leao.- SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (di seguito Sporting SAD o Società) informa, nei termini e ai fini dell'adempimento dell'obbligo di informazione derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, come segue:Lo Sporting SAD ha ricevuto dal LOSC Lille un compenso pari a EUR 19.670.443,70. Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting SAD.Lo Sporting SAD continua, presso gli organi competenti, a chiedere al LOSC Lille il pagamento di un risarcimento dell'importo minimo di 45.292.516,00 euro, nell'ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del giocatore Rafael Leão.Si precisa inoltre che:- Il versamento di Euro 19.670.443,70 corrisponde alla quota capitale di Euro 16.500.000,00 oltre interessi e spese processuali.- La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Lisbona) che ha condannato il calciatore Rafael Leão a versare allo Sporting SAD l'importo di euro 16.500.000,00 oltre interessi, quale indennità dovuta per risoluzione contrattuale senza giusta causa, e sulla già trattata dal Tribunale d'Appello di Lisbona, Corte Suprema di Giustizia e Corte Costituzionale, non è soggetta ad alcun altro ricorso o pretesa, ragion per cui è diventata definitiva e inappellabile.- La sentenza della FIFA che condanna il LOSC Lille a corrispondere allo Sporting SAD, in solido con il calciatore Rafael Leão, l'importo di euro 16.500.000,00 oltre interessi, a titolo di indennità dovuta per risoluzione contrattuale senza giusta causa, era di due opposti e riuniti ricorsi avanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport (Losanna), in cui, rispettivamente e tra gli altri, il LOSC Lille chiede la revoca della decisione, e lo Sporting SAD chiede la condanna del LOSC Lille al pagamento di un risarcimento nella misura minima di EUR 45.292.516,00.