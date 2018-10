Cosa sta succedendo a Luis Alberto? Contro l'Inter ha guardato i compagni naufragare dalla panchina, nella giornata di ieri non ha partecipato alla partitella e si è allenato a parte. Un comportamento quasi da separato in caso, lo spagnolo sembra il fantasma del trequartista ammirato durante la scorsa stagione.



LA RISPOSTA - La risposta di Luis Alberto arriva via social. Ed è racchiusa in due fotografie diverse, postate su Instagram: la prima a terra, la seconda esultante. Una canzone spagnola a far da corredo, con un semplice messaggio in italiano: "Mai mollerò". Ora si attendono le risposte del campo.