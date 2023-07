. Una storia che ha radici ben più profonde delle svolte vissute in questi ultimi giorni, in cui la trattativa col club nerazzurro e col Chelsea è divenuta stallo totale e poi rottura a tutti i livelli, visto l’incredibile e clamorosa virata, direzione Juventus. Inoltre, a quanto filtra dalle ultime indiscrezioni, i primi contatti tra la società bianconera e l'attaccante belga sono cominciati a nascere a inizio giugno, a ridosso di una finale di Champions League nella quale l'ex numero 90 nerazzurro è entrato da protagonista, seppur non come si sarebbe sognato di fare.- "Fake news e irresponsabili modi di riportare dichiarazioni devono cessare" è il messaggio che manda Roc Nation Sports, attraverso il proprio presidente.. "Focalizzati sui fatti e sulla verità" conclude l'agenzia statunitense nella breve e ambigua frase postata tramite una storia Instagram che non aiuta a schiarire la nebulosa creatasi attorno al belga, aprendo al contrario ad ulteriori interrogativi.