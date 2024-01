Caso Maignan, De Siervo: 'Entro fine stagione scanner facciali negli stadi'

Luigi De Siervo torna sul caso Maignan dopo i fatti di Udine dove il portiere del Milan è stato oggetto di insulti razzisti. Al Corriere della Sera, ​l'amministratore delegato della Serie A ha parlato degli accorgimenti in programma per scovare i tifosi protagonista di questi atti deplorevoli. Queste le sue parole.



IL PROVVEDIMENTO - "Il piano è dotare gli stadi di tutte le squadre iscritte alla serie A di impianti di videosorveglianza in grado di scannerizzare all’ingresso dello stadio i volti di chi vi accede associandoli ai dati anagrafici presenti nei biglietti nominali, così da risalire immediatamente all’identità dei tifosi. Nonostante la crisi economica conseguente al Covid, la mancata disponibilità dei calciatori a ridursi anche parzialmente gli stipendi mi auguro che riusciremo a investire in questa tecnologia. I costi sono rilevanti, ma la speranza è riuscire ad approvare il progetto entro la fine di questa stagione”