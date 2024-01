Caso Maignan, il ministro Tajani: 'Ha fatto bene ad andarsene, dobbiamo bloccare il razzismo'

La questione legata agli episodi di razzismo durante Udinese-Milan continua a far discutere. Sono infatti numerose le personalità già intervenute in sostegno del portiere rossonero Mike Maignan, bersagliato durante il match di ieri da espressioni ingiuriose e maleducate da parte di alcuni membri della tifoseria dell'Udinese. A esprimersi sull'argomento è stato anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ai microfoni di Stasera Italia su Rete 4.



LE PAROLE - "Ha ragione Maignan a protestare, c'è una questione culturale: tutti gli uomini sono uguali, ognuno deve essere rispettato. E' giusto condannare questi episodi, non dovrebbero mai accadere. Si può criticare qualche giocatore ma il razzismo è da cretini. Poi diventa una montagna che cresce: dobbiamo bloccare dall'inizio ogni razzismo".