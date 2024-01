Caso Maignan, la Procura di Udine pronta ad aprire un fascicolo sui fatti

Novità da Udine. Sono in fatti in corso già da ieri accertamenti da parte della polizia per verificare le responsabilità dei cori razzisti scanditi contro il portiere del Milan, Mike Maignan, nel corso della partita contro l'Udinese disputata al Bluenergy stadium. A riportarlo è Ansa.



Il procuratore capo di Udine, Massimo Lia, ha fatto presente come, non appena gli atti saranno trasmessi alla magistratura, a partire da domani, verrà aperto un fascicolo.



I FATTI - La vicenda risale a ieri. Durante la gara tra Udinese e Milan, al minuto 26, dopo aver ricevuto i primi insulti razzisti, Maignan ha avvicinato l'arbitro Fabio Maresca per segnalarglieli. Il direttore di gara ha ordinato l'annuncio per dissuadere i sostenitori friulani a proseguire. Al 32' altri insulti razzisti e la decisione di Maignan di abbandonare il campo, spingendo Maresca a fermare la partita. Il portiere ha fatto poi ritorno sul prato, insieme ai suoi compagni, dopo 5 minuti.