Altro round a favore del Perugia nel caso Gianluca Mancini. Dopo quella disciplinare, anche la sezione vertenze economiche del Tribunale Federale Nazionale ha respinto le accuse della Fiorentina, che ora ha una settimana di tempo per ricorrere alla Corte Federale d'Appello.



Il contenzioso riguarda il trasferimento del difensore all'Atalanta nel 2017 per 200 mila euro più bonus. Una cifra considerata non all'altezza dal club viola, che un anno prima aveva ceduto Mancini al Perugia riservandosi il 50% sulla sua futura rivendita.



Il presidente del Perugia, Santopadre e il dt Goretti erano stati accusati di presunta simulazione negoziale, ma entrambi sono stati prosciolti in primo grado: non è emerso alcun elemento probatorio sull'illiceità del comportamento di Santopadre e di Percassi, presidente dell'Atalanta.