Nel pomeriggio di ieri, a Milano, si è tenuto un vertice tra il dt del Torino, Davide Vagnati, e l'agente di Rolando Mandragora a cui è seguito un breve colloquio con i dirigenti della Juventus. Passi avanti sostanziali nella trattativa da parte del Torino non ce ne sono però stati e la Fiorentina resta in vantaggio per assicurarsi il centrocampista.



Vagnati e Cairo non hanno però ancora perso le speranze di poter prendere il centrocampista e sperano che la volontà di Mandragora di restare al Torino possa fare la differenza. Ma più passano i giorni più il centrocampista si avvicina alla Fiorentina.