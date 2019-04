L’Avvocato Antonio D’Avirro, difensore di Pantaleo Corvino, comunica che la Corte d’Appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di condanna di Antonio Masi (padre di Federico, ex calciatore della Fiorentina, ndr), assolvendo lo stesso dal reato di diffamazione commesso a mezzo intervista radiofonica e condannandolo per le offese diffamatorie rivolte a Corvino in presenza di due dirigenti della Fiorentina.

Per altro il Sig. Masi, nella convinzione di essere assolto da tutto, ha rinunciato alla prescrizione il che comporta che Masi è stato condannato:

a) a € 1.000,00 per il reato di diffamazione in danno di Pantaleo Corvino;

b) al risarcimento nella misura di € 3.000,00 in favore di Pantaleo Corvino;

c) al pagamento delle spese processuali e di costituzione di parte civile.

Infine, nell’ipotesi estremamente probabile che la Cassazione respinga l’eventuale ricorso del Masi, sul certificato penale dello stesso risulterà l’iscrizione di una condanna di diffamazione in danno di Pantaleo Corvino.