La Polizia di Las Vegas ha richiesto un campione del DNA di Cristiano Ronaldo in seguito alla denuncia presentata da Kathrin Mayorga.



L'AVVOCATO DI CR7 NON COMMENTA - Si addensano le nubi su Cristiano Ronaldo: il dipartimento di polizia di Las Vegas ha chiesto un campione di DNA del portoghese in seguito all'apertura delle indagini sul caso del presunto stupro di Kathryn Mayorga, nove anni fa in Nevada. Dopo aver trovato del DNA sul vestito della vittima, la polizia vuole sapere se corrisponde a quello di CR7, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. Sempre secondo la stessa fonte, l'avvocato di Ronaldo Peter Christiansen si è rifiutato di commentare la notizia.