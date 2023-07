– dove, tra l’altro, affronterà anche l’Inter – e Corea del Sud. La società di Parigi, stufa della querelle relativa al rinnovo di contratto del campione francese, ha voluto dare un segnale forte al giocatore, dopo l’ultimatum dello scorso 5 luglio in cui il presidente Nasser Al-Khelaifi sentenziava: rinnovare o trovarsi una nuova squadra quest’estate.(l’esclusione dalla lista dei convocati)Nulla è cambiato, in realtà, nei pensieri del fenomeno transalpino, a seguito della forte presa di posizione della società parigina nei suoi confronti:– attualmente in scadenza la prossima estate – e di proseguire la sua carriera all’ombra della Tour Eiffel almeno per tutta la stagione ‘23/’24, rispettando e onorando gli oneri contrattuali previsti con il club di Al-Khelaifi.Bianco o nero, nei pensieri di Al-Khelaifi non ci sono altre piste che si possano sondare. Se la volontà di Mbappé è stata fin troppo chiara, lo è altrettanto quella del club transalpino. Impossibile pensare di perdere a zero un patrimonio del calcio mondiale come il campione del Mondo 2018., il tanto sognato e agognato club che, da sempre, rimane un’idea fissa nei pensieri di Mbappé. E il piano di Florentino Perez, in realtà, è semplice quanto efficace:Un’idea chiara, limpida e di facile attuazione.E la novità dell’esclusione del francese dalla lista dei convocati per la tournèe asiatica, in realtà, non cambia i piani del Real Madrid. Anche perché, va chiarito un punto importante: n, come riportano dalla Spagna,Nessuna fretta quindi anche perché, in questo caso, è il PSG che ha bisogno di vendere il giocatore e battere cassa, liberandosi di un giocatore che ha già deciso di lasciare a zero la prossima estate.E dunque si attende il 31 luglio, ultimo giorno per attivare la famosa opzione presente nel contratto di Mbappé: il francese è pronto a ribadire la sua volontà, è pronto addirittura a rimanere fuori rosa, pur di coronare il suo sogno e fare un favore al suo prossimo club.