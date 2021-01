Il Barcellona ha diffuso una nota ufficiale per intervenire sulla pubblicazione da parte del quotidiano El Mundo del documento del contratto di Leo Messi: "Smentiamo categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di un documento che avrebbe dovuto rimanere confidenziale e agiremo legalmente nei confronti di El Mundo per ogni possibile danno arrecato da questa pubblicazione. Ed esprime totale sostegno per Lionel Messi, in particolare a fronte di ogni tentativo di screditare la sua immagine e il suo rapporto col club".