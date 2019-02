Riccardo Pecini, direttore generale dell'Empoli, parla in conferenza stampa dell'operaione Mevlja: "Abbiamo depositato il tesseramento con due minuti in ritardo rispetto al termine ultimo, ma abbiamo concluso il transfer in orario. Il ritardo è dovuto a problemi tecnici sia sul sistema internazionale che su quello nazionale, indipendenti da noi. Su questo si basa la nostra richiesta di riconoscere il tesseramento. D'accordo con lui e lo Zenit stiamo procedendo col percorso di riconoscimento, ma è un percorso che deve risolversi nel giro di pochi giorni. Nel caso le risposte non fossero positive, non andremo avanti con la trattativa. Abbiamo individuato degli obiettivi per tutti i ruoli, con l'allenatore abbiamo deciso di migliorare la rosa altrimenti non avrebbe avuto senso intervenire".