Nuovi dati emergono dall’inchiesta del caso Luca Morisi, guru dei social di Matteo Salvini, indagato per cessione e detenzione di stupefacenti. In base alle indagini svolte,dopo che, fermato in uscita dalla casa di Morisi, è stato perquisito e trovato in possesso di una boccetta di 125 ml contenente Ghb, anche detta “droga dello stupro”., essendo il ventenne un modello molto attivo sulle pagine social come Instagram e Grinder, ed iscritto a siti di incontri a pagamento, potendo così presumere che la sua altra professione sia quella di Escort.Il giovane modello è stato fermato in macchina dai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, in compagnia di un altro ragazzo, suo coetaneo, alle porte di Belfiore dove,e dichiarato che fosse Ghb, aggiungendo che: “Nel suo appartamento al cascinale c’è anche la cocaina”.Avviene in seguito al controllo degli smartphone dei due giovani, secondo la prassi, e al ritrovamento di messaggi e chiamate di questi con Morisi, la perquisizione a casa di quest’ultimo da parte dei militari dove, in base al verbale scritto dalle autorità,Mentre le indagini proseguono e, le prime dichiarazioni del legale di Morisi, Fabio Pinelli, sono: “Il flacone di Ghb non è suo”.Il contrario di quello che il giovane modello ha raccontato, il 14 agosto, alle autorità.