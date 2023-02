I club spagnoli alzano la voce sul caso Negreira. Si è riunita la Commissione delegata de LaLiga e al termine della riunione è arrivata una comunicazione congiunta da parte dei club di prima e seconda divisione nella quale sono stati 'ripudiati' i fatti che coinvolgono il Barcellona ed è stata espressa massima preoccupazione per quanto sta accadendo. Tutti i club hanno dato il sostegno tranne due, che si sono opposti a questa dichiarazione per motivi diversi: come rivela la stampa spagnola, si tratta di Barcellona e Real Madrid.



COMUNICATO - Si è riunita oggi la Commissione delegata de LaLiga (composta da Atlético de Madrid, Levante UD, Sevilla FC, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz CF, Getafe CF, Villarreal CF, CD Tenerife, Deportivo Alavés, SD Eibar, UD Las Palmas, CD Lugo e SD Huesca) e dopo aver fatto il punto su tutto ciò che è accaduto nei Consigli di Divisione, nonché sulle informazioni pubblicate dai media, questa Commissione delegata desidera affermare:



LaLiga ha esposto a tutti i membri della Commissione delegata le diverse azioni che ha svolto e sta svolgendo, tra le quali si segnalano: una lettera alla Procura come annunciato ieri dal presidente; comunicazioni con i dati e le informazioni che LaLiga considera pertinenti a diverse organizzazioni, spagnole ed europee; e altre azioni che in questo momento LaLiga ritiene di non dover rendere pubbliche per non pregiudicare le indagini.



Ieri, durante la Riunione di Divisione, la maggior parte dei Club de LaLiga ha espresso profonda preoccupazione per questo caso, che ritengono della massima gravità, per il quale la proposta di una comunicazione congiunta ha ricevuto il sostegno unanime di tutti i Club. da LaLiga SmartBank e tutti i club de LaLiga Santander tranne due, che si sono opposti a questa dichiarazione congiunta per motivi diversi.



LaLiga e la sua Commissione delegata respingono e ripudiano i fatti, e sono profondamente preoccupati e lavorano attivamente per chiarire eventuali irregolarità che potrebbero essersi verificate intorno al caso Negreira, siano esse sportive o di qualsiasi altra natura.

LaLiga sta seguendo la questione molto da vicino e agirà con fermezza nei limiti e nei poteri consentiti dalla legge.La Commissione delegata sostiene fermamente le azioni de LaLiga in risposta al lavoro dimostrato e svolto in questi anni per preservare l'integrità della competizione.