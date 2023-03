Il Barcellona avverte la UEFA. Il club catalano è ancora sospettato dal massimo organo calcistico europeo di aver corrotto la classe arbitrale spagnola nella vicenda "Negreira". La UEFA continua a studiare il caso del Barcellona con l'aiuto degli inquirenti e intende sanzionare il Barça con il divieto di partecipazione alla prossima campagna di Champions League se i suoi sospetti saranno dimostrati.



Il Barcellona è pronto a collaborare e riceverà una visita questa settimana da parte di alcuni uomini della UEFA. D'altronde, si dice dalla Spagna (Mundo Deportivo) che i catalani sarebbero pronti a chiedere non meno di 100 milioni di euro se l'organismo europeo dovesse privarli della Champions nel 2023-2024, senza che prima i tribunali emettano il loro verdetto. Questa somma corrisponderebbe all'importo ricevuto dal Barça per partecipare alla Champions League ogni stagione, più i danni per i mancati incassi dagli sponsor o il merchandising che il club cesserebbe di avere a disposizione in caso di esclusione.