. A lanciare la notizia è ABC, che svela come si siano chiuse le indagini della federazione europea sulla vicenda che vede coinvolto il club blaugrana, e sottolinea come secondo gli investigatori il Barça non debba prendere parte alla prossima Champions League, a cui è qualificato da testa di serie dopo aver vinto l'ultima Liga., i due ispettori nominati per il Comitato di Etica e Discilpina della UEFA lo scorso 23 marzo per investigare sul Caso Negreira, sono arrivati alla conclusione della necessità di intervenire poiché il Barcellona "", motivo per cui formuleranno una proposta di sanzioni.. L'organismo può aprire un fascicolo e attendere il parere della giustizia spagnola oppure attendere le conclusioni degli ispettori e lasciare i blaugrana fuori dall'Europa la prossima stagione. E' questo il dilemma del presidente europeo, che deve decidere se ascoltare o meno il rapporto degli ispettori:. Il Barcellona ha già ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League vista la vittoria in campionato, ma la UEFA può porre il veto alla partecipazione: c'è tempo fino al 12 giugno per annunciare quali squadre parteciperanno alla prossima edizione. La UEFA, con l'entrata in vigore dal 2007 degli artt. 4.02 e 4.03 del regolamento nelle proprie competizioni, prevede nei propri regolamenti il divieto di partecipare alle proprie competizioni per le squadre che siano coinvolte in qualche "tentativo di influenzare il risultato di una partita, sia essa nazionale o internazionale".