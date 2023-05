È sempre Barcellona contro Real Madrid. Quando i due club non si incrociano sul prato verde, ecco che le due società spagnole si danno appuntamento nelle aule di tribunale. Ed in Spagna, il caso Negreira continua a tener banco.



REAL MADRID PARTE CIVILE - Il tribunale di Barcellona, infatti, ha accolto la richiesta del Real Madrid di comparire come parte civile nel procedimento che vede indagato il club blaugrana, accusato, di aver avuto a libro paga all’allora vicepresidente dell’associazione arbitri spagnola, José María Enríquez Negreira, che dal 2001 avrebbe ricevuto dal club catalano circa 7,3 milioni di euro. La Procura sospetta che il rapporto fra le parti vada avanti dagli anni ’90 e abbia avuto la finalità di condizionare l’andamento dei campionati attraverso la corruzione. Proprio per quest’ultimo motivo, la procura ha ritenuto che ci fossero tutti gli estremi per dare il via libera alla richiesta del Real Madrid e includere il club della Capitale nel processo come parte civile.



RICHIESTA RESPINTA PER IL BARCELLONA – Respinta, invece, la richiesta del club catalano di non includere il Real nel processo e del Consiglio Superiore dello Sport di costituirsi anch’esso come parte civile, con la procura che ha motivato questa decisione con il fatto che il CSD non abbia subito alcun danno morale - tanto meno economico - in questa vicenda, essendo questo un organo di natura meramente amministrativa.