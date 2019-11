Nikola Ninkovic, trequartista dell'Ascoli, ha litigato in campo con Da Cruz per calciare il rigore, chiedendo il cambio dopo aver perso il 'duello' con il compagno. Queste le parole del direttore sportivo dei marchigiani, Antonio Tesoro: "Con il suo atteggiamento, Ninkovic ha denotato di vivere un momento di non serenità, probabilmente perché non riesce più a incidere come riusciva a fare lo scorso anno, e sta vivendo male questo momento che lo porta a essere nervoso e fuori giri. Alle volte, come club lo abbiamo compreso, ma ora prenderemo provvedimenti, non per essere punitivi o perché siamo scandalizzati, ma perché finché non recupera serenità può dare un contributo molto limitato: ci confronteremo con la proprietà, abbiamo sempre avuto una linea garantisca cercando di non escludere ma di aggregare, però ora non è da escludere niente, dobbiamo approfondire questa vicenda":



SUI RIGORISTI - "Il rigorista designato è Ardemagni, che non c’era, poi altri sono Da Cruz, Ninkovic e Pucino. Serviva un po’ di buon senso che non c’è stato".