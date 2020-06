, sulla scia di quanto è già avvenuto in Germania e Spagna e presto in Italia. Si ricomincia con due recuperi - uno dei quali è l'attesissima sfida tra Arsenal e Manchester City che interessa da vicino il Liverpool, sempre più vicino al titolo - ma. Uno dei due casi di positività al virus riscontrati in occasioni degli ultimi 1200 tamponi effettuati., la cui identità non è stata rivelata per motivi di privacy,Per l'atleta in questione, è scattato immediatamente il protocollo varato dalla Premier, vale a dire l'auto-isolamento per 7 giorni prima di sottoporsi a nuovi esami che, solamente in caso di negatività, autorizzerebbero la regolare ripresa degli allenamenti col resto del gruppo.- Il, che venerdì prossimo tornerà in campo contro il Manchester United,ufficiale per tranquillizzare i propri tifosi sulla vicenda: "Continuiamo ad operare nel rispetto delle rigide linee guida delineate dalla Premier League per, inclusa la pratica del distanziamento sociale, in modo da non creare "contatti stretti", definiti dal governo come entro due metri da un caso confermato, per almeno 15 minuti.Ciò significa che nessun altro membro della squadra o dello staff sarà costretto ad auto-isolarsi se non risulterà positivo al test.. I nostri test hanno continuato a dare solo risultati negativi al COVID".