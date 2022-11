M'Bala Nzola è uno degli obiettivi del Torino per la prossima stagione. L'attaccante è in scadenza di contratto con lo Spezia e la società granata vorrebbe riuscire a trovare un accordo già adesso in modo da potersi assicurare l'acquisto a paramento zero del centravanti.



In casa Spezia però la speranza è ancora quella di riuscire a trovare un accordo per il rinnovo del contratto dell'attaccante, in modo che anche in caso di addio a fine campionato il club ligure possa ricavare alcuni milioni dalla sua cessione.