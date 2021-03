La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega Matteo Salvini per aver, secondo l'accusa, illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong Open Arms nell'agosto 2019. Tre magistrati presenti nel bunker del carcere Ucciardone di Palermo hanno sostenuto la discussione in aula. Al termine dell'udienza preliminare, l'ex premier è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver privato della libertà per 19 giorni, tra il primo e il 20 agosto del 2019, ai migranti soccorsi dall’imbarcazione umanitaria negando il safety place, porto sicuro di sbarco previsto dai tratti internazionali sui soccorsi in mare.



LE PAROLE - Salvini ha risposto così alle accuse: "Preoccupato? Proprio no. Sono orgoglioso di aver lavorato per proteggere il mio Paese, rispettando la legge, svegliando l’Europa e salvando vite - sono le dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera - Se questo deve provocarmi problemi e sofferenze, me ne faccio carico con gioia. Male non fare, paura non avere".