Caso Osimhen, Chiné chiede gli atti alla procura: cosa rischia il Napoli e la posizione di Giuntoli

Redazione CM

Secondo quanto riportato da LaPresse il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, chiederà gli atti alla procura di Roma relativamente alla richiesta di rinvio a giudizio per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per l'acquisto di Victor Osimhen.



COSA SUCCEDE E COSA RISCHIA IL NAPOLI - In questi casi vengono chiesti gli atti alla procura della Repubblica che può negarli se l’indagine penale è ancora in corso oppure può trasmetterli alla procura federale, come avvenuto per il caso Juventus. Al momento non sembra trasparire alcun rischio per l'ex ds azzurro e nuovo ds bianconero Cristiano Giuntoli: al momento non è coinvolto nelle indagini in cui è incluso il Napoli, per cui non sembrano esserci rischi. Difficile, allo stato dei fatti, ipotizzare quali possano essere le sanzioni a carico del Napoli: nelle carte a disposizione degli inquirenti non ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ma solo le deposizioni dei giocatori coinvolti.