Ahia. Sto per addentrarmi in un territorio minato e ad altissimo rischio, in quanto mi accingo a commentareUno che le critiche non le sopporta, fino ad arrivare a querelare i giornalisti che gliele muovono. Occorre quindi muoversi con circospezione, pur esercitando per fortuna la professione giornalistica in un Paese in cui la libertà di stampa viene ancora tutelata dall’articolo 21 della Costituzione. Ovviamente, senza offendere nessuno. E infatti mi limiterò ad un commento asettico.(acquisto per soldi + 1 portiere + 3 ragazzini mai andati al Lille) , tornata al centro delle cronache per il recente avvio di un’inchiesta da parte della Procura di Roma con l’accusa di falso in bilancio nei confronti del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.