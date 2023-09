Prosegue il caso Osimhen, dopo le polemiche che hanno seguito la pubblicazione del tanto chiacchierato video Tik Tok che ha scatenato il risentimento del nigeriano e del suo agente Calenda. Ad intervenire questa volta è stato il Ministro dello Sport nigeriano John Owan Enoh, che si è espresso tramite un comunicato stampa, in difesa del centravanti del Napoli. Non solo: il Ministro ha messo in evidenza la volontà di approfondire la faccenda ed accertare eventuali comportamenti discriminatori.



IL COMUNICATO - "Il mio ufficio si sta impegnando per raggiungere Osimhen in prima persona e capire quali sono i problemi, per stabilire bene i fatti. Sono anche in contatto con il ministro degli Affari Esteri e con l'ambasciatore della Nigeria presso la Repubblica Italiana. Stiamo utilizzando le vie diplomatiche per approfondire la questione con l'Italia. Ci impegniamo a garantire che ai nostri sportivi venga accordato il rispetto che meritano e che non siano esposti a ingiustizie, discriminazioni e prese in giro sleali che potrebbero essere dannose per la loro carriera".