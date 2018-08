Comunicato della Società

Non è ancora chiusa del tutto la vicendadopo la penalizzazione di 5 punti (e la squalifica di due anni per Calaiò) per gli sms sospetti prima del match con lo Spezia. Ilinfatti ha presentato un esposto alle Autorità competenti per la mancata visione dei tabulati telefonici del cellulare scomparso di. Il testo del comunicato:"​L’U.S. Città di Palermo comunica di aver incaricato il proprio Ufficio Legale per presentare un esposto alle Autorità competenti onde chiarire il fatto strano che, in merito all’inchiesta sul Parma Calcio, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del calciatore Fabio Ceravolo".