Ieri aveva fatto discutere l'errore della Lazio nella compilazione del suo bilancio per l'affare Pedro Neto, che risultava acquistato dallo Sporting Lisbona e non dallo Sporting Braga nelle trascrizioni del bilancio ufficiale biancoceleste. Oggi il club con una nota ufficialie ha voluto chiarire che, seppur riportato in maniera errata, i pagamenti sono stati eseguiti correttamente.



IL COMUNICATO

In merito alle notizie apparse su alcuni siti internet e sulla stampa odierna aventi oggetto il calciatore Pedro Neto, la S.S. Lazio precisa che le transazioni finanziarie sono state effettuate correttamente, secondo quanto previsto negli accordi di trasferimento. Diversamente da quanto pubblicato, nessun pagamento è stato destinato a soggetti terzi (il club Sporting Lisbona) seppur erroneamente citati nelle note di bilancio.