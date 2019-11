La Procura della Figc continua la sua indagine riguardo le dichiarazioni di Gianluca Petrachi, il direttore sportivo della Roma che aveva fatto intendere di aver parlato con l'Inter di Dzeko quando era ancora un dirigente del Torino.



Come scrive Il Tempo, la Procura ora vuole ascoltare le versioni di altri dirigenti: Fienga e Longo per la Roma e Beppe Marotta per l'Inter, amministratore delegato nerazzurro che può fornire un quadro più caro sulle tempistiche. Anche Silvano Martina, agente del bosniaco, sarà ascoltato dalla Procura.