I tifosi del Crotone denunciano il Chievo Verona. Come riporta Crotone News, alcuni supporters del club pitagorico hanno presentato un esposto nelle Procure della Repubblica di Roma, Verona e Crotone, chiedendo ai magistrati di indagare sulla società, sul presidente Luca Campedelli e su tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del club clivense.



GIUSTIZIA ORDINARIA - L'inchiesta non riguarderà la giustizia sportiva ma quella ordinaria, con i magistrati che dovranno verificare se nel bilancio del club siano stati commessi reati. Nei prossimi giorni, l'indagine potrebbe partire con l'acquisizione e il sequestro documenti direttamente nella sede del club. Intanto è stato convocato al prossimo 12 settembre il processo sportivo per il Chievo Verona, che dovrà rispondere delle accuse di illeciti amministrativi.