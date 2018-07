Il Tribunale della FIGC continua a lavorare sulla vicenda legata alle plusvalenze fittizie tra Chievo e Cesena denunciate da Calciomercato.com. Dopo l'improcedibilità di ieri in relazione al deferimento, con gli atti rimessi alla Procura Federale, nella giornata di oggi è stata disposta l'audizione di Luca Campedelli per martedì 31 luglio. Il presidente del Chievo sarà sentito in Procura Federale per fare luce sulla posizione del club clivense.