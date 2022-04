Seconda giornata del processo plusvalenze oggi a Roma. Intorno alle 11 hanno preso la parola i legali della Juventus, chiamati a difendere club e dirigenti ( da Agnelli a Paratici, ora al Tottenham ). Come riporta La Gazzetta dello Sport, come per gli altri club, anche la difesa bianconera si concentraTra le procedure contestate c’è anche la scelta di affidarsi, come forma di ulteriore controllo, al sito tedesco di calciomercato Transfermarkt.Vengono messi sotto la lente d'ingrandimento la mancanza di un algoritmo alla base delle valutazioni e soprattutto un’intervista che Martin Freudl, fondatore del sito, ha rilasciato al portale olandese "Follow the Money", in cui si parla del metodo per ottenere il valore dei calciatori: "Passo una parte del mio tempo libero a casa sul mio computer e poi l'industria del calcio prende sul serio queste mie valutazioni — ha detto Freudl —.