"Rinnovo? Può aspettare, ci sono questioni più importanti da risolvere per la società". Paulo Dybala nella sua intervista post vittoria sul Genoa è stato tanto lapidario quanto chiaro: in casa Juventus oggi le tematiche più importanti non riguardano il campo, bensì l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino che ipotizza reati quali falso in bilancio, fatture fasulle e dichiarazioni false alla Borsa per i vertici societari presenti (Agnelli, Nedved, Cerrati e Gabasio) e passati (Paratici e non solo).



OGGI DALLA COVISOC - E se in questi giorni la giustizia penale si sta prendendo qualche attimo di riflessione dopo la prima tornata di audizioni, perquisizioni e sequestri, oggi la palla si sposta sul piano della giustizia sportiva con la Juventus che dovrà presentare alla Covisoc (che per prima ha segnalato le possibili incongruenze sulle plusvalenze dei bianconeri negli ultimi bilanci) la propria memoria difensiva.



POI LA PROCURA FIGC - Poi sarà la volta della Procura sportiva della Figc che ha già aperto un'inchiesta e si prepara a ricevere il materiale sia della Covisoc che della Procura di Torino. È da qui che arriveranno le eventuali sanzioni per il club in ambito sportivo. Questioni più importanti di un rinnovo. O forse Dybala vuole sapere in che Juve si troverà a giocare.