Lotito viene tirato per la giacchetta anche per la storiaccia del Pro Piacenza, che è scesa in campo con un manipolo di Under 19, per evitare la radiazione, in 7 contro 11. Il Cuneo gli rifila un sonoro 20-0, e la vicenda assume rilevanza nazionale. Ad additare direttamente il patron della Lazio ci pensa Damiano Tommaso, presidente dell'AIC, che twitta: "Cuneo-Pro Piacenza 20-0, 7 U19 in campo contro il Cuneo, nessun allenatore e niente staff. Genitori? Presidente Lotito presente/assente? Dove sono la proibità, la sportività e la lealtà nell’umiliare 7 ragazzi? Quando finirà?”.



LOTITO E IL PRO PIACENZA - Formalmente non ci sono legami tra Lotito e il Pro Piacenza, ma sono in molti a ribattere che il n.1 biancoceleste abbia avuto voce in capitolo nel passaggio del club all'imprenditore Maurizio Pannella, proprietario della Sèleco, main sponsor di Lazio e Salernitana. Non solo: in estate, numerosi calciatori in orbita biancoceleste (dal giovane Marchesi all’esperto Ledesma) e granata erano passati al Pro Piacenza. Perfino il direttore sportivo, Adriano Ciardullo, era stato spedito a Piacenza da Salerno, dove, come riporta Tuttopotenza, ricopriva il ruolo di coordinatore del settore giovanile.