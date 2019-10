Il Chelsea di Frankie Lampard stenta a decollare: i Blues sono noni in Premier (11 punti racimolati in 7 giornate). Tanti gli scontenti della situazione attuale che vede il club londinese in affanno, su tutti c'è probabilmente Christian Pulisic. Il fantasista classe '98 sta infatti trovando poco spazio tra le file del Chelsea: solo 4 apparizioni in questa prima parte di campionato per quello che era stato presentato come l'ideale sostituto di Eden Hazard.



L'americano di origini croate sarebbe piuttosto stizzito dalla situazione e, come riporta il Mirror, starebbe riflettendo seriamente di lasciare Lampard & Co. già a gennaio.



E' stato proprio Lampard ha rassicurare sulla situazione di Pulisic: "L'unica cosa che il ragazzo deve fare è lavorare bene quotidianamente per mostrare a me e al gruppo che merita di giocare".



Il 21enne era stato prelevato nell'ultima sessione di mercato per 64 milioni di euro dai tedeschi del Borussia Dortmund.