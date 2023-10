Il gol diha decisoe scatenato le polemiche, per unda parte del giocatore statunitense non ravvisato dall'arbitroe dalla coppiaal. Il dialogo tra il direttore di gara e gli assistenti sarà divulgato nella puntata di 'Open Var' su Dazn della prossima settimana, ma già questa sera il designatore Gianluca Rocchi ha affrontato l'argomento e spiegato la dinamica che ha portato a non cambiare la decisione di campo nonostante i tanti dubbi sul tocco: "Questi casi li abbiamo trattati tutti alla stessa maniera. se abbiamo la certezza televisiva interveniamo. Se la certezza non c'è nelle immagini, si lascia la decisione di campo.Udogie in Milan-Udinese? Caso complesso e ricco di polemiche anche quello. Sul momento fu comprensibile, ma lo stesso ragionamento di allora lo abbiamo fatto ieri sera.Privilegiare l'ipotesi più vicina rispetto al senso di certezza assoluta? La domanda è la filosofia con cui intendi la tecnologia. La tecnologia supporta il calcio.. Il calcio non è una scienza esatta, finché non hai l'elemento che cambia al 100% è importante che l'arbitro decida in campo.Mancato on field review? Mandare un arbitro al monitor è complesso.. Non voglio convincere che siamo nel giusto, ma dico come operiamo, qual è la metodologia di lavoro. La linea che seguiamo è questa, poi a fine stagione tiriamo le somme e troviamo miglioramenti. Cinque anni fa perdevamo degli episodi. Ho arbitrato anni senza tecnologia, non erano belle domeniche.Delitto senza prove? Rende bene l'idea su quello che cerchiamo di fare. Tu devi dare la certezza all'arbitro, lo mandi al monitor e allora cambia la sua decisione. Se lo mandi al monitor con un dubbio è difficile decidere e poi l'arbitro si porta il dubbio per il resto della partita".