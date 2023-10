Preferito a Kolo Muani, dall'inizio ,contro il Rennes, Gonçalo Ramos è tra i peggiori in campo nel match tra Rennes e PSG. E' fuori dagli schemi, spreca e perde anche il pallone che porta poi al momentaneo 1-2. Al 55esimo servito da Mbappé non riesce a trovare la via del gol e qualche minuto dopo viene sostituito da Kolo Muani, che realizzerà immediatamente il gol del 1-3.

Una partita da dimenticare per l'ex Benfica e un inizio di stagione più complicato del previsto, con solamente 2 gol realizzati nelle prime otto di campionato. Troppo poco per uno come lui, conteso per tutta l'estate dalle big europee e ingaggiato dal club parigino per la cifra monstre di 80 milioni (15 per il cartellino più 65 per il riscatto obbligatorio).



Per la stampa francese, probabilmente, nelle gerarchie di Luis Enrique, l'ex Benfica verrà scalzato dal francese Kolo Muani, anche se il tecnico spagnolo, al termine della partita ha risposto così, a chi gli chiedeva della sostituzione:



"Come posso sostituire un giocatore a causa di un errore? Tutti i giocatori sbagliano. E con gli attaccanti che ho in panchina voglio dare opportunità a tutti ”



Con queste parole Luis Enrique sembra aver chiuso, momentaneamente, il caso Ramos - Kolo Muani e stampa e tifosi si preparano ad un duello incandescente tra i due a suon di gol.